38. Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'nde Ahmet Şafak Coşkusu

Develi Belediyesi’nin en önemli kültür-sanat etkinliği olan ve bu yıl altı gün boyunca dolu dolu hazırlanan 38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivalinin dördüncü günü Umut Sülünoğlu türküleri ve sevilen sanatçı, usta yorumcu Ahmet Şafak’ın konser coşkusuyla tamamlandı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, ilçe protokolü, siyasi parti başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve üyeleri ile birlikte coşku ve heyecanlarıyla Develililerin doldurduğu etkinlik alanındaki dördüncü gün programı Kayseri’den gelen Anadolu Gençlik ve Spor Derneği Halk Oyunları Ekibinin halk oyunları gösterileriyle başladı. Sahne gösterileri Develililer tarafından büyük beğeni toplayan halk oyunları ekibinin gösterilerinin ardından program usta türkü yorumcusu Umut Sülünoğlu sahne aldı. Ülkemizin farklı yörelerine ait türkü ve oyun havalarını büyük bir ustalıkla seslendiren Umut Sülünoğlu’na Develililer de eşlik etti. Festivalin dördüncü gününde türkü dolu bir akşam yaşattığı için Umut Sülünoğlu’na festival anısına katılım belgesi, teşekkür plaketi, kilim ve Türk Bayrağı hediye eden Belediye Başkanı Cabbar; “Beyefendi kişiliği ve muhteşem konseriyle gönlümüzde yer eden Umut Sülünoğlu’nu başka etkinliklerimizde de aramızda görmek istiyoruz” dedi. Umut Sülünoğlu konserinin ardından usta sanatçı Ahmet Şafak, etkinlik alanını tamamen dolduran Develililerle buluştu. Büyük bir sevgi seliyle sahneye çıkan Ahmet Şafak birbirinden kıymetli eserlerini Develililerle birlikte söyledi. Aşık Seyrani’yi yad etmek adına büyük bir emek ve zahmetle düzenlenen böylesi büyük bir organizasyon vesilesiyle Develi’de olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Ahmet Şafak’a festival anısına katılım belgesi, teşekkür plaketi, kilim ve Türk Bayrağı hediye eden Başkan Cabbar; “Hemşehrilerimizin bu sevgi, coşku ve heyecanını görünce ne kadar doğru bir ismi davet etmiş olduğumuzu bir kez daha anladık. Konseriniz ve kişiliğinizle festivalimize kattığınız değerden dolayı hemşehrilerim ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Birbirinden güzel eserleri usta yorumuyla seslendiren Ahmet Şafak konseriyle birlikte 38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivalinin dördüncü gün programının tamamlandığını belirten Başkan Cabbar; “Festivalimiz tüm coşkusu ve güzelliğiyle devam ediyor. Etkinlik alanımızı muhteşem coşkularıyla doldurup bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyor, yarın yine aynı saate buluşmak temennisiyle herkese hayırlı geceler diliyorum” ifadelerini kullandı.