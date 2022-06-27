Yatırımcıları Sivas'a davet ettiler

Sivas Belediyesi, Sivas Valiliği ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Sivas'ın yatırım yapılabilir alanları, yatırımcıya sağlanan teşvikler ve desteklerin tanıtılması amacıyla İstanbul'daki iş insanlarına yönelik 'Sivas İş Dünyası Buluşması' düzenlendi.

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  • 27.06.2022 14:33
  • Güncelleme: 27.06.2022 14:33
Yatırımcıları Sivas'a davet ettiler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Belediyesi, Sivas Valiliği ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Sivas’ın yatırım yapılabilir alanları, yatırımcıya sağlanan teşvikler ve desteklerin tanıtılması amacıyla İstanbul’daki iş insanlarına yönelik ‘Sivas İş Dünyası Buluşması’ düzenlendi.

Programa; Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Programda konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, toplantının hayırlı başlangıçlara vesile olacağını belirterek “Memnuniyetle görüyorum ki Demirağ Organize Sanayi Bölgesi; sunduğu destek ve teşvik mekanizmaları, bölgesel ve lojistik avantajları ile organize sanayi bölgeleri arasında en fazla rağbet gören bölgelerimizden biri haline gelmiştir. Şunu net bir biçimde ifade ediyorum ki bu toplantı bir yatırıma davettir, üretime davettir, istihdama davettir, Sivas’ın birlik ve beraberliğinin sanayi alanında da perçinlenmesine davettir. ‘Güçlü sanayi güçlü Sivas; güçlü Sivas güçlü Türkiye’ parolası ile bu toplantının çok hayırlı başlangıçlara vesile olacağına inanıyorum” ifadelerine verdi.

Bilgin: “Sivas’a bekliyoruz”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de, iş insanlarını Sivas’a davet ederek, “Bugün burada siyasilerimiz, yerel yönetimler olarak bizler Sivas’ımıza değer katacak, istihdam sağlayacak herkesin yanında olduğumuzu, her türlü bürokrasiyi kolaylaştıracağımızı, bu prosedürlere takılmayacağını söylemek için buradayız. Hepsinden önemlisi Sivas’a yatırım yapacak iş insanlarımıza Sivas’ın vefalı olduğunu göstermek istiyoruz. Sivas kendisine emek vereni, kendisine hizmet edeni, istihdam sağlayanı, memleketine faydalı olanı asla unutmaz ve unutturmaz. Son olarak şunu söylemek istiyorum bizler yatırımcının emrindeyiz. Ve bu yatırım şansını siz değerli hemşehrilerimize anlatmak, detaylarını irdelemek, sizlerle istişare etmek için buradayız. Davetimizi geri çevirmeyerek bu toplantıya katılım sağlayan siz değerli iş insanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz, Sivas’a bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Eken: “Sıra iş insanlarında”

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ise, “Bütün Sivas yatırımcıları sizlerin emrindeyiz. Organize sanayi bölgelerimizin 6. teşvik çerçevesinde alınmasıyla birlikte birçok şeyin değiştiğini ve değişeceğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sıra siz değerli İş insanlarımızda. Zaman bu fırsatı, bu teşvikleri kaçırmama zamanı, zaman memleketimiz için bir ve beraber olma zamanı. Zaman Sivas’ımızı kalkındırma, geliştirme zamanı. O nedenle İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de ve birçok şehirde bulunan tüm iş insanlarımızın memleketlerine yatırım yapma zamanı” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iş insanlarına yönelik hazırlanan “Sivas’a neden yatırım yapılmalıdır” başlıklı tanıtım filmi izlendi.

İHA

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