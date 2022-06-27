Kur'an kurslarına gelen çocuklar şekerlemelerle karşılandı

Kırşehir İl Müftülüğü'nce düzenlenen Yaz Kur'an Kursları, Nasrettin Hoca ve çocuk oyunlarıyla başladı.

PAYLAŞ
  • 27.06.2022 14:26
  • Güncelleme: 27.06.2022 14:26
Kur'an kurslarına gelen çocuklar şekerlemelerle karşılandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir İl Müftülüğü’nce düzenlenen Yaz Kur’an Kursları, Nasrettin Hoca ve çocuk oyunlarıyla başladı.

İl Müftüsü Mehmet Yaman, açılış programında cami içerisinde çocuk ’cıvıltıları’ olmadan geleceğin de karanlık olduğunu söyledi. Okulların tatile girmesinin ardından İl Müftülüğü tarafından organize edilen program ile Hoca Ahmet Yesevi Cami çocuk cıvıltıları ile doldu. 4-14 yaş aralığında olan kız ve erkek çocuklarının katılımıyla gerçekleştirilen açılış programında ebeveynlerde cami avlusunda bulunan etkinlik alanından yararlandı. Yaklaşık 500 çocuğun katıldığı açılış organizasyonunda çocukların camiyi sevmeleri için çocuklarla din görevlileri halat çekme oyununun yanı sıra yöresel oyunlar da oynandı.

Temsili Nasrettin Hocanın da katılım sağladığı programda çocukların Kur’an öğrenebilmesi için etkinlikler düzenlendi. İl Müftülüğü yaz Kur’an kursları için ’Nasrettin Hoca ile Kur’an Kursları başlıyor’ temasını kullanıyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
MÜSİAD heyeti Anadolu'nun Ticaret Merkezi Kültepe'de

MÜSİAD heyeti Anadolu'nun Ticaret Merkezi Kültepe'de

Mahallelerde toplu temizlik uygulaması Yeşilyurt'ta

Mahallelerde toplu temizlik uygulaması Yeşilyurt'ta

Kayseri'den sel bölgesine personel ve ekipman desteği

Kayseri'den sel bölgesine personel ve ekipman desteği

Başkan Büyükkılıç, Anadolu'da ilk ve tek olan AR-GE Merkezi'ni inceledi

Başkan Büyükkılıç, Anadolu'da ilk ve tek olan AR-GE Merkezi'ni inceledi

Sarraf İhsan Gülderdi: Bu dönem panik yapıp birikimini bozduranlar da var, birikim yapmaya çalışanlar da

Sarraf İhsan Gülderdi: Bu dönem panik yapıp birikimini bozduranlar da var, birikim yapmaya çalışanlar da

Mahallelerde toplu temizlik uygulaması Yeşilyurt'ta

Mahallelerde toplu temizlik uygulaması Yeşilyurt'ta

Çok Okunanlar
1
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

4
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

5
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

6
Kayseri'de tehlikeli gerginlik

Kayseri'de tehlikeli gerginlik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşini ve üvey kızını öldürüp kendini yaralayan şahıs hakim karşısına çıktı

Eşini ve üvey kızını öldürüp kendini yaralayan şahıs hakim karşısına çıktı

SON DAKİKA... Erdoğan'dan, bayram tatili, asgari ücret artışı ve maaş zammı açıklaması

SON DAKİKA... Erdoğan’dan, bayram tatili, asgari ücret artışı ve maaş zammı açıklaması

DAHA FAZLA
Ata tohumu 'gacer' buğdayı, tescil edildi

Ata tohumu “gacer” buğdayı, tescil edildi

Vali Çiçek: 'Kültürel mekan ve tarihi alanları Türkiye ve dünya turizmine kazandıracağız'

Vali Çiçek: “Kültürel mekan ve tarihi alanları Türkiye ve dünya turizmine kazandıracağız”

Pusatlı'ya yeni mesire alanı yapılıyor

Pusatlı’ya yeni mesire alanı yapılıyor

Büyükşehir'den, Karadeniz'deki sel bölgesine araç ve personel desteği

Büyükşehir’den, Karadeniz'deki sel bölgesine araç ve personel desteği

Kurban ibadetinin dini dayanağı nedir?

Kurban ibadetinin dini dayanağı nedir?