Kayseri’de pazarcılık yapan İbrahim Yılmaz, sebze fiyatlarının mahsul döneminde olmasından dolayı az da olsa yükseldiğini söyleyerek, "Sebze fiyatları mahsul döneminden sonra düşecek" dedi.

Haftanın her günü kentin farklı bölgelerine kurulan semt pazarlarında meyvenin fiyatı sabit kalırken, mahsul dönemine giren sebzenin ise fiyatları yükseldi. Sebzede geçiş döneminde olunduğundan fiyatların az da olsa yükseldiğini ancak mahsul döneminden sonra fiyatların aşağı doğru ineceğini söyleyen pazarcı İbrahim Yılmaz; “Şu anda fiyatlar biraz yüksek. Mevsim itibarine göre biraz yüksek ama zaten meyve bu sene hep pahalıydı. Sebzede de geçiş dönemi olduğu için ve bu sene havalardan dolayı yeni mahsulün geç başladığı için fiyatlar çok az yüksek. Yüksek dediğimde sadece salatalık yüksek önceden 3 kilosunu 10 TL’ye satıyorduk. Şimdi 8 buçuk TL’ye çıktı. Onlarda zamanla düşecek tabi ki. Daha yeni olduğu için genel olarak biraz pahalı” ifadelerini kullandı. Pazarda her keseye uygun ürünün bulunduğunu aktaran Yılmaz, pazarın her zaman güvenilir olduğunu ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Yerli domatesimiz 10 TL, bir de salkım domatesimiz var o da 6 buçuk TL. Meyve zaten yeni değil hep pahalı. 20 TL’den aşağı meyve yok. Yani bu sene meyve alacak vatandaş iyi meyve alayım diyorsa 20 TL’den aşağı yiyemez. Vatandaş alacağı yeri bilirse pazar her zaman için taze ve güvenilir olur. Vatandaş alacağı yeri bilmeli. Onun nedeni de pazarda 10 TL’ye de şeftali var, 25 TL’ye de şeftali var. Adam gidiyor 10 TL’ye şeftali alayım oda en iyisi olsun diyor. Bu olmaz. Yiyecekse iyisini alacak. 10 TL ya da 5 TL fazla verecek bunu akşam evine götürüp, rahatça yiyecek. Pazarda her bütçeye uygun ürün var. Pazarı gezdiğiniz de anlarsınız. Bizde bulunan şekerpare kayısı 20 TL, pazarda 6-7 TL’ye kadar kayısı var.”