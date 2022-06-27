Nevşehirli sporculardan 2 madalya

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü haltercileri, Yıldızlar ve U15 Halter Türkiye Şampiyonası’nda U15 kategorisinde Türkiye ikincisi ve Yıldızlarda ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından 45 ilden 313 kadın ve 320 erkek olmak üzere toplam 633 sporcunun katılım sağladığı Yıldızlar ve U15 Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası hafta sonu Bartın’da yapıldı. Ömertepesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen şampiyonada Nevşehir’i temsil eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Furkan Orhan, U15 89 kg kategorisinde koparmada 100 kg, silkmede 130 kg ve toplamda 230 kg kaldırarak Türkiye ikincisi oldu. Yıldızlar 61 kg kategorisinde ise Eray Çaylak, koparmada 95 kg, silkmede 115 kg ve toplamda ise 210 kg kaldırarak Türkiye üçüncüsü oldu. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Furkan Orhan, bu derecesiyle Polonya’da yapılacak U15 Avrupa Şampiyonası Türk Milli Takımı Hazırlık Kampına davet edildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, U15 kategorisinde Türkiye ikincisi olan Furkan Orhan, Yıldızlarda Türkiye üçüncüsü olan Eray Çaylak ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halter Antrenörü Burak Erdoğan’ı tebrik etti.