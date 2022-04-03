Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Kayseri'de yalnız yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Tatlı, evinde ölmüş halde bulundu.
- 03.04.2022 08:12
- Güncelleme: 03.04.2022 08:12
Olay, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Mine Sokak üzerinde bulunan ikamette meydana geldi. 76 yaşındaki Mehmet Tatlı'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek şahsın yaşadığı eve geldi. Kapının açılmaması üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.
Çilingir yardımıyla kapı açıldı. Ekipler, yaşlı adamı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde, Mehmet Tatlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından talihsiz adamın cenazesi morga kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.