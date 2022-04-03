Eş kavgası kanlı bitti
Kayseri'de eşiyle kavga eden şahıs eşini bıçakladı.
- 03.04.2022 08:09
- Güncelleme: 03.04.2022 08:09
Olay, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Uzungöl Sokak üzerinde bulunan ikamette meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple çift tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek şahıs eşini bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri göğsünden yaralanan ve elinde sıyrıklar bulunan kadını yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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