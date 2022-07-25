Yarım asırlık muhtar aday mühre veda ediyor

Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Ekinciuşağı köyü muhtarı 83 yaşındaki Fikret Şahin, 45 yıldır kesintisiz muhtarlık görevini yürütüyor. Ömrünün yarısını muhtar olarak sürdüren Şahin, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde muhtar adayı olmayacak.

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  • 25.07.2022 11:12
  • Güncelleme: 25.07.2022 11:12
Yarım asırlık muhtar aday mühre veda ediyor
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Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı Ekinciuşağı köyü muhtarı 83 yaşındaki Fikret Şahin, 45 yıldır kesintisiz muhtarlık görevini yürütüyor. Ömrünün yarısını muhtar olarak sürdüren Şahin, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde muhtar adayı olmayacak.

Şefaatli ilçesine bağlı 30 haneli 66 kişinin yaşamını sürdürdüğü Ekinciuşağı köyünün muhtarlığını 1977 yılından itibaren kesintisiz olarak sürdüren Fikret Şahin, girdiği seçimleri kazanarak Yozgat’ın en eski ve en uzun süreli köy muhtarı olma unvanını elinde bulunduruyor. Köy halkı tarafından çok sevilen muhtar Fikret Şahin’in karşısına 1977 yılından itibaren sadece iki ayrı rakip çıktı. Rakipleri karşısında seçimleri farklı şekilde kazanan Şahin, 45 yıldır köy muhtarlığı mührünü elinde bulunduruyor.

Muhtarlığı döneminde köyüne birçok hizmetin gelmesinde öncülük eden Şahin, bu dönem zarfında köy konağı başta olmak üzere çocuk oyun parkı, içme suyu, kanalizasyon, kilit parke, köy yolunun asfaltlanması gibi birçok hizmetin köyüne kazandırılmasında önemli rol oynadı.

Ömrünün yarısını muhtarlık yaparak geçiren Şahin’in en büyük destekçisi de 77 yaşındaki hayat arkadaşı Emine Şahin oldu.

Yozgat’ın en eski ve en uzun süreli köy muhtarı Fikret Şahin, 2024 Yerel Seçimlerinde muhtarlık seçimlerinde artık aday olmayacak.

Ekinciuşağı köyü sakinlerinden Ayşe Şahin, “Muhtarımızı seviyoruz. Muhtarımızın hizmeti iyi, köyümüze her şeyi yaptı. Parkımızı, yollarımızı, içme suyumuzu, kanalizasyonumuzu her şey yaptı. Biz ondan memnunuz. Başka aday yok o kazanıyor hep seçimleri. Önüne aday çıkmıyor iyi olduğu için seviliyor.” dedi.

“Muhtarımızdan memnunuz”

Birsen Kocabaş isimli köy sakini ise, “Muhtarımızdan çok memnunuz, işi gücü rast gelsin. Güzel muhtarlık yaptı. Parkımızı yaptı, her dediğimizi yaptı, suyumuzu selimizi getirdi. Daha ne yapsın muhtar. Muhtarımızdan memnunuz.” şeklinde konuştu.

“Zorlu seçimleri onunla birlikte atlattık”

45 yıllık muhtarlık döneminde eşinin en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Emine Şahin de, “Eşimin en büyük destekçisi benim. Yarı yarıya muhtarlığı onunla yaptım. Zorlu seçimleri hep birlikte atlattık. Bu güne geldik” ifadelerine yer verdi.

“2024 yerel seçimlerinde aday olmayacağım”

1977 yılında ilk kez muhtar seçildiğini söyleyen Fikret Şahin o yıldan itibaren muhtarlık görevini kesintisiz olarak sürdürdüğünü söyledi. Muhtar Şahin, “Ömrümün yarısı muhtarlıkla geçti. İlk zamanlar bir arkadaş rakip çıktı, 50 oy o aldı 72 oy ben aldım. En son geçen seçimde yine bir rakip çıktı 14 oy o aldı gerisini ben aldım. Rakip çıkmıyor. Konu komşu Allah razı olsun beni seçiyorlar ve takdir ediyorlar. Köy muhtarlığının 45 yıldır mührü bende ve 45 yıllık muhtarlığım döneminde mezarlık çevresi, okul duvarlarını, park, parke taş, köy konağı, içme suyu ve kanalizasyon yaptırdık. Yollar yapıldı. Bir köyde ne olması gerekiyorsa yaptırdık. Vatandaş beni seçiyor. Köy halkı beni seviyor sevmese seçer mi? Ben de onlara layık olmak için gereken ne ise yapıyorum. Bir dahaki döneme aday değilim, yaşlandım. Köyümüzde 66 nüfus ve 30 hane var. Köyümüz iyi gayet güzel” dedi.

İHA

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