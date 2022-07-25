Küçükkünye köyünde heyelan tehlikesi olduğu söylenerek vatandaşların evlerinden çıkarıldığı iddia edildi

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Küçünkünye köyünde bazı vatandaşlar, bölgede heyelan tehlikesi olduğu söyleyerek bölgede yaşayan yaşlıların evlerinden çıkarıldıklarını ve mağdur edildiklerini iddia etti. Küçünkünye’de yaşayan Neşet Coşkun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Develinin Küçükkünye köyünde heyelan tehlikesi var diyerek evleri boşaltılıp hakları elinden alınan mağdur aileler var. 2 sene önce evlerinden ‘sizlere yer gösterilecek orada yaşayacaksınız’ diye çıkarılan 20 haneli köy halkı komşularının ahır olarak kullandıkları yerlerde yaşamaya çalışıyor. Bu kişilerin hepsi yaşlı 2 ay köy dışına çıksalar hepsi hastalanıyor. Bu insanları evlerinden çıkardılar, elektriklerini sularını kestiler. İnsanlar çok zor durumda. Heyelan tehlikesi var diyorlar ama 78 yılından beri hiç toprak kayması falan görmedik. Bu insanlara ne yer gösteriyorlar ne de gelin evlerinizde oturun diyorlar. Eğer bu durumu çözmeyeceklerse vatandaşın evlerini geri versinler.”