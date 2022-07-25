Sorgun'da Yaz Kur'an Kursları Devam Ediyor

Kuran-ı Kerim ve dini bilgileri öğrendiği Yaz Kur'an kursları, tüm yurtta olduğu gibi Sorgun'da da eğitim ve öğretimine devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 25.07.2022 11:11
  • Güncelleme: 25.07.2022 11:11
Sorgun'da Yaz Kur'an Kursları Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kuran-ı Kerim ve dini bilgileri öğrendiği Yaz Kur’an kursları, tüm yurtta olduğu gibi Sorgun’da da eğitim ve öğretimine devam ediyor.

Yaz Kur’an kurslarının 27 Haziran’da başladığını 26 Ağustos’ta da sona ereceğini belirten İlçe Müftüsü Mustafa Kayış “Her yaz mevsiminde olduğu gibi bu yaz mevsiminde de çocuklarımız ve gençlerimiz Yaz Kur’an kurslarının manevi atmosferinde, camilerde ve Kur’an Kurslarında büyük bir neşe, sevinç ve coşkuyla bir araya geldiler. Öğrencilerimiz Yaz Kur’an Kurslarımızda Kur’an-ı Kerim okumayı ve temel dini bilgileri öğrendikleri gibi sosyal ve kültürel etkinlikler ile vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirme fırsatı da buluyorlar. Bizler inanıyoruz ki bu eğitimler vesilesiyle çocuklarımız bir ömür boyu anne-babaya hayırlı bir evlat; dine, vatana, millete, devlete faydalı ve ahlaklı birer birey olacaklardır.’’ dedi

Sorgun merkez, kasaba ve köylerin tamamındaki camiiler ve Kur’an kurslarında eğitim verdiklerini belirten Kayış, ‘’240 görevlimiz ile toplamda 4.200 öğrenciye eğitim vermeye devam ediyoruz. Kurslarda görev alan bütün hocalarımıza başarılar diliyorum. Yaz Kur’an kurslarımızda hizmet verdiğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin faydalı bilgiler almasını Yüce Rabbimden niyaz diliyorum. Ailelerine de çocuklarını bizlere emanet ettikleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Kayseri'de şüpheli doğum

Kayseri'de şüpheli doğum

KUMSMALL AVM'nin resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

KUMSMALL AVM'nin resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Kayserispor'da Campanharo geri döndü

Kayserispor'da Campanharo geri döndü

Cumhurbaşkanı'na Kayserispor forması

Cumhurbaşkanı'na Kayserispor forması

Kayserispor lige Cumartesi başlıyor

Kayserispor lige Cumartesi başlıyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

6
Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç, trafiğe açılan 17.5 milyon TL'lik katlı kavşağı yerinde inceledi

Başkan Büyükkılıç, trafiğe açılan 17.5 milyon TL'lik katlı kavşağı yerinde inceledi

Bir hafta bir yazar: Aziz AKBAL

Bir hafta bir yazar: Aziz AKBAL

DAHA FAZLA
Çizgileri eğik görüyorsanız sizde de sarı nokta olabilir

Çizgileri eğik görüyorsanız sizde de sarı nokta olabilir

Özhaseki: 'Kayserililer, Memduh Bey ve ilçe belediye başkanlarımızı hep iş başında gördü'

Özhaseki: 'Kayserililer, Memduh Bey ve ilçe belediye başkanlarımızı hep iş başında gördü'

Şikar teyzenin feci sonu

Şikar teyzenin feci sonu

Mehmet Özhaseki: 'Yalan olan söylemlere 'vız gelir, tırıs gider' diye cevap veriyoruz'

Mehmet Özhaseki: 'Yalan olan söylemlere 'vız gelir, tırıs gider' diye cevap veriyoruz'

Küçükkünye köyünde heyelan tehlikesi olduğu söylenerek vatandaşların evlerinden çıkarıldığı iddia edildi

Küçükkünye köyünde heyelan tehlikesi olduğu söylenerek vatandaşların evlerinden çıkarıldığı iddia edildi