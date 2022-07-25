LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen binlerce öğrencinin katıldığı LGS sınavında tercih sonuçları belli oldu. Birçok öğrenci hangi okullara yerleştiğini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile bugün öğreniyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 8. sınıftan mezun 1 milyon 31 bin 799 öğrencinin katıldığı merkezi sınavda, öğrencilerin yaklaşık yüzde 95’inin tercih ettiği okullardan birine yerleştirildiğini ifade etti. Öğrenciler LGS kapsamında yapılan yerleştirme sonuçlarını ‘meb.gov.tr’ ve ‘sonuc.meb.gov.tr’ internet adreslerinden öğrenebilecek.