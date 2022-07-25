Kayseri'de şüpheli doğum

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadının evde yaptığı doğumda, bebek ölü doğdu. Bebeğin cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesi sonucu morga kaldırıldı.

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  • 25.07.2022 10:19
  • Güncelleme: 25.07.2022 10:25
Kayseri'de şüpheli doğum
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kadının evde yaptığı doğumda, bebek ölü doğdu. Bebeğin cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesi sonucu morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Mümin Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda iddiaya göre S.A. (28) sancılarının tutması üzerine evde doğum yapmaya çalıştı. Doğan bebeğin nefes alamadığını gören S.A., durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri talihsiz bebeğin hayatını kaybettiğin belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Bebeğin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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