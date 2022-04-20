Yardımsever vatandaş, çocuk ve kadınlara el uzatıyor

Yardıma muhtaç vatandaşların sesine kulak veren Güzellik Uzmanı Cihan Ulu, 'Yardıma muhtaç olan kadınlarımızın ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.' dedi.

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  • 20.04.2022 16:56
  • Güncelleme: 20.04.2022 16:56
Yardımsever vatandaş, çocuk ve kadınlara el uzatıyor

Kayseri’de yaşayan Cihan Ulu, yardıma ihtiyaç duyan kadın ve çocuklarla hayırseverleri buluşturuyor. Kendi çevresinde yardım etmek isteyen insanlarla birlikte yardıma muhtaç insanlara el uzattıklarını söyleyen Ulu: “Yardımda bulunmak isteyen insanlar bize ulaşıyor biz de yardıma muhtaç insanlara ulaştırıyoruz. Allah razı olsun bugün bir hayırseverimiz 30 yardıma muhtaç çocuğumuz için yardımda bulundu, bugün o çocuklara kıyafet alacağız” dedi. 
“KADES KULLANIN”
Şiddete maruz kalan kadınlara da değinen Ulu: “Biz eve tespite gidiyoruz, eşinden şiddet gören kadınlarımız da oluyor. Bu hususta şunu hatırlatmak istiyorum. KADES uygulamasıyla şiddete maruz kaldığınız zaman uygulamayı kullandığınızda 5 dakika içerisinde polis ekipleri adresinize geliyor. Bu uygulamayı kullanalım, artık şiddet gören kadın kalmasın.” şeklinde konuştu.
“MUTLULUKLARI HERŞEYE DEĞER”
Bu desteği yılın her ayı icra ettiklerini, özellikle 3 aylarda ve Ramazan ayında yoğunluk verdiklerini vurgulayan Ulu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Biliyorsunuz zekatlar üç ayda daha önemli oluyor. Zekât, fakirin zengindeki hakkıdır. Üç aylarda ve özellikle Ramazan ayında yoğunluk veriyoruz. Alışveriş kartları olsun, yardım kolilerimiz olsun gerekse de çocuklarımızı giydirmek olsun tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü ve mutluluğu görseniz inanın her şeye değer.” 

1ha

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