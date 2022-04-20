‘İsrail’e Lanet’ konvoyu düzenleniyor

Her Ramazan Ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da İsrail’in işgal ve katliamlarını protesto etmek amacıyla Beytül Makdis Derneği öncülüğünde 21 Nisan 2022 Perşembe akşam saat 22.30’da Fuar Alanı/Ahmet İnci Cami önünden başlayacak bir araç konvoyu düzenleniyor.

Fuar alanından başlayacak konvoy, Nato Caddesi, Sivas Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Talas Bulvarı güzergahından hareket ederek Talas Paraşüt alanı pistine kadar devam edecek.

‘Kudüs İşgal Altında’ adıyla düzenlenen konvoya çok sayıda aracın katılması bekleniyor.

