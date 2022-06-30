Yaralı kuşlara yardım eli

Kayseri’de yaralı halde bulunan atmaca ve yavru kerkenez kuşları, tedavileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Develi ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından boş arazide yaralı şekilde bulunan atmaca ile Kocasinan ilçesinde kanadından yaralı yavru kerkenez kuşları, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bakıma muhtaç yaralı kuşlar Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi.

Kuşların tedavileri tamamlandıktan sonra yeniden doğal yaşam ortamlarına bırakılacağı bildirildi.