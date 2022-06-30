Kayserispor antrenmanlarını sürdürüyor

Süper Lig'de mücadele edecek Kayserispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın yabancı futbolcularından Mensah, Attamah ve Mane, Kayseri'ye gelerek çalışmalara katıldı.

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  • 30.06.2022 08:45
  • Güncelleme: 30.06.2022 09:07
Kayserispor antrenmanlarını sürdürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’de mücadele edecek Kayserispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın yabancı futbolcularından Mensah, Attamah ve Mane, Kayseri’ye gelerek çalışmalara katıldı.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde Kadir Has tesislerinde çalışan sarı kırmızılı takım kondisyon topluyor. Önceki gün Dimitrios Kolovtsios ile Onur Bulut’un takıma katılmasından sonra dün de Bernard Mensah, Joseph Attamah ve Carlos Mane de, Kayseri’ye gelerek çalışmalara başladı.

2 Temmuz’a kadar tesislerde çalışacak Kayserispor, sonrasında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp merkezine giderek antrenmanlarını sürdürecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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