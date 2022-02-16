Kocasinan ilçesi Yemliha mahallesinde dün yaşanan olayda mahallenin alt yapı yenileme çalışmasında görev yapan taşeron işçi Duran Öcal, yolda yaşanan göçük nedeniyle mahsur kalmıştı. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri sıkışan Öcal'ı kurtarmak için insan üstü gayretle çalıştı. 3 saat süren çalışma neticesinde sıkıştığı yerden çıkarılan Öcal, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Röntgen ve tomografisi çekilen Öcal'ın sol bacak bölgesinde ezikler oluştuğu ve tedavisine başlandığı ifade edildi. Yaralı işçinin durumu iyiye gidiyor