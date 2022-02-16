Yaralı işçinin durumu iyiye gidiyor

Kayseri'de yol çalışması sırasında oluşan göçükle ayağı sıkışan ve 3 saat süren çalışma ile kurtarılan taşeron işçi Duran Öcal'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Şehir Hastanesinde tedavi gören işçinin sol bacağında ezikler oluştuğu ifade edildi.

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  • 16.02.2022 12:20
  • Güncelleme: 16.02.2022 12:20
Yaralı işçinin durumu iyiye gidiyor

Kocasinan ilçesi Yemliha mahallesinde dün yaşanan olayda mahallenin alt yapı yenileme çalışmasında görev yapan taşeron işçi Duran Öcal, yolda yaşanan göçük nedeniyle mahsur kalmıştı. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri sıkışan Öcal'ı kurtarmak için insan üstü gayretle çalıştı. 3 saat süren çalışma neticesinde sıkıştığı yerden çıkarılan Öcal, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Röntgen ve tomografisi çekilen Öcal'ın sol bacak bölgesinde ezikler oluştuğu ve tedavisine başlandığı ifade edildi. Yaralı işçinin durumu iyiye gidiyor

1ha

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