İncesu Zabıtasından KDV denetimi

 İncesu Belediyesi Zabıta ekipleri, temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte ilçe genelindeki marketlerde denetim başlattı.

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  • 16.02.2022 12:18
  • Güncelleme: 16.02.2022 12:18
İncesu Zabıtasından KDV denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği açıklamasının ardından indirimli KDV oranları 14 Şubat'tan itibaren geçerli olmaya başladı. Bunun üzerine İncesu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetimlere başladı. Yapılan denetimlerde temel gıda maddelerini sepete koyarak kasaya giden zabıta ekipleri, kasada KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığını kontrol etti. Kontrollerde şu ana kadar herhangi bir uygunsuzluğa rastlamayan ekipler, ilçe genelindeki marketlerde ve gıda ürünü satan tüm iş yerlerinde bu uygulamayı devam ettireceklerini ifade etti.

1ha

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