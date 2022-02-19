Yaralı bulunan puhu tedavi altına alındı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde devriye gezen polisler, yaralı halde buldukları puhu kuşunu, tedavi edilmek üzere yetkililere teslim etti. 

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  • 19.02.2022 19:09
  • Güncelleme: 19.02.2022 19:09
Yaralı bulunan puhu tedavi altına alındı

Yeşilhisar ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde devriye gezen  polis ekibi, yol kenarında yerde yatar halde baykuş familyasından puhu kuşu buldu. Araba çarpması sonucu yaralandığı anlaşılan kuşun kanadında kırık, ayak tırnağında kanama ve sol gözünde görme kaybı olduğu tespit edildi. Önce ilçe emniyet müdürlüğüne götürülen yaralı puhu, burada beslendi. 

Yem ve su verilen kuş daha sonra tedavi edilmesi amacıyla av koruma ekiplerine teslim edildi.

1ha

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