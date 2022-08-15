Yamaç Paraşütü Şampiyonası Ödül Töreni ile Sona Erdi

Talas Belediyesi ve Hava Sporları Federasyonu iş birliği ile bu yıl 13.'sü gerçekleşen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

PAYLAŞ
  • 15.08.2022 12:02
  • Güncelleme: 15.08.2022 12:44
Yamaç Paraşütü Şampiyonası Ödül Töreni ile Sona Erdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi ve Hava Sporları Federasyonu iş birliği ile bu yıl 13.’sü gerçekleşen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Küçükoğlu ve Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Yılmaz Şimşek ile sporcular, hakemler ve organizasyonda görev alanların katılımıyla düzenlen ödül töreni, Paraşüt İniş Alanında yapıldı. 5 gün süren ve yerli-yabancı 70 sporcunun katıldığı yarışmada genel klasmanda birinciliği Ferdi Toy alırken, kadınlar klasmanında Fatemeh Eftekhari birinci oldu. Kulüpler klasmanında ise Ankara Yamaç Paraşütçüleri Kulübü birinciliği elde etti. Ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Koordinatör Semih Sayır, yarışmaya verdiği katkılardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkürlerini ileterek; “Güzel bir hafta geride kaldı, Kayseri’ye bu 13. Gelişimiz. Bu yarışma Türkiye Ligi’nin bir parçası, yarışmaya katkısı geçen herkese, özellikle Başkan Mustafa Yalçın Bey’e çok teşekkür ederim” dedi. Daha sonra kürsüye gelen Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Küçükoğlu, 13.’sü düzenlenen yarışmanın herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanmış olmasının önemini dile getirerek şunları söyledi;

“Talas’ımızda 13 yıldır bu yarışmaları düzenliyoruz, kazasız belasız tamamlanması bizi çok memnun ediyor. Başkanımız Mustafa Yalçın adına tebriklerimi ve selamlarımı bildiriyorum. Bundan sonraki düzenlenecek yarışmalarda da birlikte olmak dileğiyle diyorum.”

Son olarak konuşan ve hafta boyunca süren yarışmaların farklı bir atmosfer oluşturduğunu kaydeden Kaymakam Dönmez de; “Yaklaşık bir haftadır gerçekten ilimize, ilçemize ve bölgemize güzel günler yaşattınız, güzel yarışmalar yaşattınız. Ama en güzeli bu yarışmaların herhangi bir sorun yaşanmadan, sağlıkla bitirilmiş olmasıdır. İnşallah sonraki yıllarda da bu güzel alanda bu mutluluğu paylaşalım.” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Dönmez, katkılarından dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve ekibine teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Tören sonrası düşüncelerini dile getiren sporcular da güzel bir organizasyonla gerçekleşen yarışma süreci yaşadıklarını ifade ederek, Talas Belediyesi’ne sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
OSB ve Şehir Merkezi Trafiğini Rahatlatacak Projede Çalışmalar Sürüyor

OSB ve Şehir Merkezi Trafiğini Rahatlatacak Projede Çalışmalar Sürüyor

Talas'ta İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Talas'ta İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Yamaç Paraşütü Şampiyonası Ödül Töreni ile Sona Erdi

Yamaç Paraşütü Şampiyonası Ödül Töreni ile Sona Erdi

Dondurmacı Serkan Hasyüncü: 'Sıcaklara rağmen beklenilen satışı yapamıyoruz'

Dondurmacı Serkan Hasyüncü: “Sıcaklara rağmen beklenilen satışı yapamıyoruz”

Hacılar'da bulunan jeotermal kaynak sahası, ihale edilecek

Hacılar’da bulunan jeotermal kaynak sahası, ihale edilecek

Hacılar'da bulunan jeotermal kaynak sahası, ihale edilecek

Hacılar’da bulunan jeotermal kaynak sahası, ihale edilecek

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Altın, Çin'in faiz kararından etkilendi'

Sarraf İhsan Gülderdi: ”Altın, Çin’in faiz kararından etkilendi”

Merkezi bütçe temmuz ayında 64 milyar 19 milyon lira açık verdi

Merkezi bütçe temmuz ayında 64 milyar 19 milyon lira açık verdi

DAHA FAZLA
Kayseri'yi buluşturan düğün

Kayseri'yi buluşturan düğün

Kayseri Kariyer Merkezi İlgi Görmeye Devam Ediyor

Kayseri Kariyer Merkezi İlgi Görmeye Devam Ediyor

Kocasinan'ın Marina'daki etkinliği tam not aldı

Kocasinan'ın Marina'daki etkinliği tam not aldı

Motorine zam bekleniyor

Motorine zam bekleniyor

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde indirim başladı

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde indirim başladı