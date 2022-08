Dondurmacı Serkan Hasyüncü: “Sıcaklara rağmen beklenilen satışı yapamıyoruz”

Kayseri’de termometreler 40 dereceyi görürken hissedilen sıcaklık ise daha yüksek. Hal böyle olunca vatandaşlar, ormanlık ya da sulak alanlarda serinlemeye çalışıyor. Yüksek hava sıcaklıklarından bunalan bazı vatandaşlar da dondurma başta olmak üzere serinletici gıdalara yöneliyor. Ancak dondurmacıar beklenen satışı yapamamaktan dert yanıyor.

Dondurmacı Serkan Hasyüncü, kavurucu sıcaklara rağmen vatandaştan beklenen ilgiyi göremediklerini söyledi. Hasyüncü, “Kayseri gibi nüfusu kalabalık olan bir şehirde istediğimiz randımanı alamıyoruz. Hava sıcaklığının tabi ki etkisi oluyor. Yine de istediğimiz randıman olmuyor. Çünkü milletin durumu ve fiyatlar belli. Her şey arttı. Gurbetçilerin şimdilik herhangi bir faydası olmadı. Çünkü büyük alışveriş merkezine gidiyorlar. Yine de gurbetçi olarak senelerdir gelen müşterilerimiz var. Ben kendimi bildim bileli bu işteyim. Bu işin içerisinde olduğum seneleri bu hesaba katarsak, ilk defa böyle bir sezon geçiriyoruz. Her gün zam geliyor. İnsanların alım gücü de zorlaştı” dedi.

‘DONDURMANIN KİLOSU 90, BİR TOPU 4 LİRA’

Dondurmacı Hasyüncü, kaliteli dondurmanın en basit haliyle tadından anlaşılacağını belirtti. Hasyüncü fiyatlar hakkında ise, “Dondurmanın bir topu şu an 4 lira. Sezon başında 3 liradan satıyorduk. Geçen sene bu fiyat aralığı 1,50 - 2 liraydı. Normalde 50 kuruşluk bir zam olması gerekiyordu. Ama şu an 1,50 liralık 2 liralık bir zam oldu. Beklenmedik bir zam oldu. Dondurmanın kilosu da şu an 90 lira. Daha da artabilir. Bizim yaptığımız dondurmanın içerisinde süt, salep ve şeker dışında herhangi bir katkı maddesi yok” şeklinde konuştu.