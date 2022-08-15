Hacılar’da bulunan jeotermal kaynak sahası, ihale edilecek

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde bulunan jeotermal kaynak arama sahası, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından verilen ilan Resmî Gazete’de yayımlandı. İhale bedeli 76 bin 261 lira ve geçici teminat bedeli 2 bin 287 lira olan jeotermal kaynak arama sahasının ihalesi 18 Ağustos saat 10:00’da Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Şartname ise, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.