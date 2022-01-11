Yahyalı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Yahyalı Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde ve dağlık kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından doğada yaşayan hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışması yapıldı.
- 11.01.2022 18:01
- Güncelleme: 11.01.2022 18:01
Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk; “Belediye olarak kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyoruz. Peygamber Efendimiz; “Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin.” buyurmuş. Belediye olarak belirli periyotlarda doğaya yem bırakıyoruz. Buradan insanlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Biz belediye olarak doğaya düzenli yem bırakıyoruz ama Allah Rızasını arayan insanlarımızda zaman zaman buraya gelerek hayvanlar için yem bıraksınlar. Onlar bizim doğadaki dostlarımız." diye konuştu.