ERÜ Rektörü Çalış, gazetecilerle bir araya geldi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ)Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla yazılı ve görsel basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

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  • 11.01.2022 17:59
  • Güncelleme: 11.01.2022 17:59
ERÜ Rektörü Çalış, gazetecilerle bir araya geldi

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay ve Prof. Dr. Recai Kılıç, Genel Sekreter Murat Yenisu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kasım Özgen ve Venhar Çokkeçeci, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ile yazılı ve görsel basının temsilcileri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Etkinlikte konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, ev sahipliğinden dolayı Rektör Çalış’a teşekkür etti.  Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Etkinlikte, “ERÜ 2021 Yılı Faaliyet Özeti”ni paylaşan Rektör Çalış, ERÜ’nün bir yıllık faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. 

Erciyes Üniversitesi’nin köklü ve gelenekleri olan bir üniversite olduğunu vurgulayan Çalış, “19 fakülte, 7 enstitü, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 42 araştırma merkezi ile gerçekten başarılı projelere imza atıyoruz. En önemli gurur kaynağımız olan bu yıl için Araştırma üniversitesi olarak devam etmemizdir. Bu yıl YÖK Başkanımızın ve Sanayi Teknoloji Bakanımızın katılımları ile araştırma üniversiteleri yeniden belirlendi. Daha önce 11 olan araştırma üniversitesi sayısı da bu yıl 20’ye çıkarıldı. Bizim için bu yıl en önemli özellikte ilk 10’da olmamız bizi çok mutlu etti. Biz bu amaçla tüm ekibimiz ile canla başla çok çalıştık. Çok şükür hem YÖK Başkanımızın hem de Sanayi Teknoloji Bakanımızın elinden sekizinci sırada olarak araştırma üniversitesi beratımızı aldık. Biz 2018 yılında göreve geldiğimizde masayı sorunları yatırdığımızda araştırma üniversitesi bağlamında gerçekten çok sıkıntılı olduğumuzu gördük. Mesaimizin yüzde 80’ini araştırma üniversitesi parametreleri için harcadık. İyi ki de harcamışız şu anda meyvesini aldık” dedi. 

Rektör Çalış, Erciyes Üniversitesi tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB) tarafından desteklenen yerli aşı Turkovac çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Çalış, “Turkovac çalışmalarımıza üniversitemiz bütçesinden hızlı bir şekilde çalışmamalara daha sonraki süreçte de Sağlık Bakanlığı ve TUSEB desteği geldi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da Turkovac ismi verildi aşımıza.  Yıl boyunca da her gelişmeyi sizler ile paylaştık. Çok şükür üniversitemizin şimdiye kadar aldığı en büyük ödülü de aldık bu sayede. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından YÖK üstün başarı ödülleri kapsamında topluma hizmet ödülüne layık görüldük. Bu ayrıca bizler için büyük gurur oldu” diye konuştu. 

Erciyes Üniversitesi’nin YÖKAK tarafından Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandığına da dikkat çeken Rektör Çalış, her alanda öncülük yapmaya devam ettiklerini söyledi. 

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, tüm basın çalışanları adına Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’a plaket takdim etti.

BGC

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