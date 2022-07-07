Yahyalı'da ulaşım krizi

Bunun üzerine Ulaşım A.Ş, bilet sistemini kapatan araçların trafiğe çıkışını yasakladı.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde ulaşım krizi yaşanıyor. Kayseri-Yahyalı arasında yolcu taşıyan işletmeciler 33 lira 50 kuruş olan bilet ücretini aralarında aldıklarında karar ile 50 liraya yükseltti. İddialara göre de vatandaşlar sabah otobüslere bindiklerinde artık kart sisteminin çalışmadığını, elden ücret alacaklarını ve ücretin 50 liraya yükseltildiğini söylediler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş’ye ulaşan şikayetler sonrasında Ulaşım A.Ş kart sistemini kapatarak 50 liraya yolcu taşıyan otobüslerin trafiğe çıkışını yasakladı. Vatandaşların da mağdur edilmemesi adına Yahyalı-Kayseri arasına Ulaşım A.Ş tarafından ek seferler konuldu. Öte yandan kart sistemini çalıştıran şoförlerin yolcu taşıması yapmasına izin veriliyor.