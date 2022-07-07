Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş. Yaz spor Okulları'nda miniklerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından yoğun ilgi gören Yaz Spor Okulları’nı ziyaret ederek, miniklerle bir araya geldi.

Büyükşehir Spor A.Ş.’nin yıl boyu düzenlediği, çocuklar ve gençler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Yaz Spor Okulları, yeni döneme başladı. Spor A.Ş. Yaz Dönemi Spor Okulları, 16 tesis ve 7 parkta futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa 15 branşta Spor A.Ş. eğitmenlerince hazırlanan kurs programları ile hizmet veriyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sümer Spor Kompleksi’nde Spor A.Ş. tarafından verilen kursta eğitim gören miniklerle buluştu. Çocuklarla tek tek ilgilenen ve Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş’tan Yaz Okulları ile ilgili bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, “Gençliğimizi, yavrularımızı çok önemsiyoruz. Yaz tatillerini daha verimli geçirmelerine katkı sağlıyoruz. Çocuklarımız Yaz Dönemi Spor Okulları’nda birbirinden farklı kurslarla sevdikleri alanlarda yeteneklerini geliştiriyorlar. Faaliyetlerimizi bundan sonrada sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yaz Dönemi Spor Okullarının başlangıç ve bitiş tarihleri; 1. Yaz Dönemi için 20 Haziran 2022-20 Temmuz 2022, 2. Yaz Dönemi için 21 Temmuz 2022-15 Ağustos 2022 ve 3. Yaz Dönemi için 16 Ağustos 2022-10 Eylül 2022 olarak planlandı.

Yaz Dönemi Spor Okulları’nda branş ve yaş aralıkları ise yetişkin kursları için 16-65, jimnastik için 4-10, buz pateni için 4-15, su kayağı için 11-15 ve yüzme için 6-15 yaş olarak belirlenirken, futbol, basketbol, hentbol, tenis, masa tenisi, okçuluk, geleneksel okçuluk, kick boks, taekwondo, voleybol ve badminton için ise 7-15 yaş olarak düzenlendi.