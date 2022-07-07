Vali Yardımcısının silahından çıkan kurşunla yaralandı

Sivas’ta bir kişinin vali yardımcısının silahından çıkan kurşunla yaralandığı iddia edildi.

Edinilen biliye göre olay Sivas’ta Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Sultanşehir sitesinde meydana geldi. Duyulan silah sesinin ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Tabanca ile ayak bileğinden yaralanan Ahmet Turan Güneş ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Güneş’in Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak’ın silahından çıkan kurşunla yaralandığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.