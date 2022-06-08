Yahyalı'da sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Yahyalı Belediyesi 'Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çeviriyoruz' sloganı ile ilçede bisiklet turu düzenledi.

PAYLAŞ
  • 08.06.2022 15:42
  • Güncelleme: 08.06.2022 17:48
Yahyalı'da sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediyesi “Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çeviriyoruz” sloganı ile ilçede bisiklet turu düzenledi.

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş, Yahyalı İlçe Emniyet Müdürü Zeynel Kubat, Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, kamu kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile sabah 07.30’da başlayan 5 kilometrelik bisiklet turu yaklaşık 1 saat sürdü.

Yapılan bisiklet turu hakkında basına açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Bugün kaymakamımız, siyasi parti temsilcilerimiz, belediye meclis üyelerimiz, kamu kurum müdürlerimiz, STK temsilcilerimiz ve vatandaşlarımız ile birlikte sağlıklı yaşam için pedal çevirdik. Ayrıca 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde yapamadığımız etkinliğimizin de bugün telafisini yaptık. Güzel bir Yahyalı sabahında belirlediğimiz 5 km’lik parkuru tamamladık. Ben katılım sağlayan herkes teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Buradan bir müjde vermek istiyorum Önümüzdeki hafta ilçemizde karne hediyesi olarak öğrencilerimize içinde rafting yapacağımız bir festival düzenliyoruz. İç Anadolu’nun en güzel rafting parkuru ilçemizde yer alıyor. Ben buradan Sayın Kayseri Valimizi ’de festivalimize davet etmek istiyorum.” diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ’da yaptığı açıklamada; “Yahyalı’mız inanç, kültür, doğa turizmi ile insanın ne umduysa bulabileceği ender yerlerden bir tanesi. Turizm sezonunu bugün bisiklet turu ile başlatmış olduk. İnşallah rafting parkurunu da tamamlayarak bu güzelliği ilçemize kazandıracağız.” İfadelerini kullandı.

Organizasyon bitiminde tura katılanlara çorba ikram edildi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ziraat Odası Başkanından 'fırsatçılara' tepki

Ziraat Odası Başkanından 'fırsatçılara' tepki

Develi kurs eğitimlerinde Kayseri'de zirvede

Develi kurs eğitimlerinde Kayseri'de zirvede

MHP'li Özdemir: 'Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır'

MHP'li Özdemir: 'Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır'

Yahyalı'da sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Yahyalı'da sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

İl Sağlık Müdürlüğünde devir teslim töreni

İl Sağlık Müdürlüğünde devir teslim töreni

Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nden açıklama

Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nden açıklama

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

3
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

4
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
Kayseri'de tehlikeli gerginlik

Kayseri'de tehlikeli gerginlik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öğrenciler, 'İzmir Marşı' tartışmasında son noktayı koydu

Öğrenciler, ‘İzmir Marşı’ tartışmasında son noktayı koydu

Başkan Akay: 'Pancar alım fiyatları güncellenmeli'

Başkan Akay: “Pancar alım fiyatları güncellenmeli”

DAHA FAZLA
Kayseri Şeker Fabrikası çiftçileri özelleştirilmeden memnun

Kayseri Şeker Fabrikası çiftçileri özelleştirilmeden memnun

Şehit Ömer Halisdemir için çekilen klip bugün yayınlanıyor

Şehit Ömer Halisdemir için çekilen klip bugün yayınlanıyor

Kayseri Ülkü Ocakları'ndan 'İzmir Marşı' açıklaması

Kayseri Ülkü Ocakları'ndan 'İzmir Marşı' açıklaması

Düz kontakla çalınan aracı polis buldu

Düz kontakla çalınan aracı polis buldu

Aranan şahıslar polisten kaçamadı

Aranan şahıslar polisten kaçamadı