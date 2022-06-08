İl Sağlık Müdürlüğünde devir teslim töreni

Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri İl Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Mehmet Erşan, İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'den teslim aldı.

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  • 08.06.2022 15:38
  • Güncelleme: 08.06.2022 17:51
İl Sağlık Müdürlüğünde devir teslim töreni
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Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri İl Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Mehmet Erşan, İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’den teslim aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü makam odasında gerçekleşen törende, İl Sağlık Müdürlüğü hizmet başkanları, başkan yardımcıları ve sağlık personeli hazır bulundu. Törende konuşan Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, “Yaklaşık 5 yıl önce devraldığım ve şerefle sürdürdüğüm görevimi bugün itibarıyla Mehmet Erşan hocama devrediyorum. Bu süreçte birlikte görev yaptığım arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyor, Mehmet Erşan hocama yeni görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü görevini devralan Dr. Mehmet Erşan ise, “Ali Ramazan hocamıza bu zaman kadar verdiği hizmetler ve ilimize kattığı değerler için teşekkür ediyorum. Bizde devraldığımız hizmet bayrağını daha iyi noktalara taşımak adına ekibimizle yoğun bir tempoda çalışacağız inşallah. Rabbimiz sağlık camiasının kıymetli çalışanlarına ve aziz Kayseri halkına hizmet noktasında bizleri mahcup etmesin. Faydalı işler yapmayı nasip etsin” dedi.

Devir teslim töreninin ardından, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, sağlık idarecileri ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

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İHA

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