Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nden açıklama

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğrenci Konseyi tarafından, bahar şenliklerinde öğrencilerin İzmir Marşı'nı söylemesinin siyasi arenaya taşınmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

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  • 08.06.2022 15:33
  • Güncelleme: 08.06.2022 17:53
Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nden açıklama
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğrenci Konseyi tarafından, bahar şenliklerinde öğrencilerin İzmir Marşı’nı söylemesinin siyasi arenaya taşınmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ERÜ Öğrenci Konseyi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Erciyes Üniversitemizde pandemi dolayısıyla uzun süredir sosyal aktiviteden uzak kalan öğrenci arkadaşlarımızın yoğun isteği üzerine Erciyes üniversitesi üst yönetiminin bizlere verdiği destek ile Üniversitemizde 21. Erciyes Üniversitesi Bahar şenlikleri düzenlendi. Dört gün boyunca devam eden şenliklerde öğrenci arkadaşlarımız, sportif faaliyetler, yarışmalar, öğrenci kulüplerinin organize ettiği gösteriler ve son olarak da konserler ile final sınavları öncesi büyük bir moral depoladı. Şenlikler boyunca öğrenci arkadaşlarımız şenlik alanında sahne alan sanatçı arkadaşlara ve konserler öncesinde, sahnede yer alan etkinliklere katılmış, bu bağlamda birçok şarkı, türkü ve ecdadımız tarafından yazılan destansı mücadelenin sembolü niteliğinde birçok marşlarımıza da eşlik etmişlerdir.

Bunlar arasında yer alan Türk Gençliğinin, Milli Mücadelenin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Milli Mücadele ruhunu temsil eden İzmir Marşını da siyaset üstü görmek gerektiğini herkese hatırlatmak isteriz. Ayrıca öğrencilerimizin ve gençliğimizin tarih boyunca süregelen coşkuyla ve ortak değerlerine gösterdiği sevgi ve saygıyla söylemiş olduğu İzmir Marşı’nın siyasete alet edilmesinden duyduğumuz rahatsızlığımızı da ifade etmek istiyoruz. Çünkü bu etkinlik öğrencilerin birlik ve beraberlik içinde coşku ile eğlenmelerini amaçlamıştır. Erciyes Üniversitesi öğrencileri, siyasi görüş fark etmeksizin her daim milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanı, milleti ve devletinin yanındaki duruşunu dün olduğu gibi, bugün ve yarın da sergilemeye devam edecektir. Bizler İzmir Marşı’nı siyasi bir amaçla söylemedik. Türk Ordusu’nun Kurtuluş Savaşı’nda İzmir’e girişini konu alan İzmir Marşı hiçbir siyasi partinin değil; bu aziz milletin marşıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de hepimizindir. Saygılarımızla.”

İHA

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