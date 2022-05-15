Yahyalı'da sağanak yağış sele neden oldu
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.
- 15.05.2022 23:01
- Güncelleme: 16.05.2022 09:26
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.
İlçede öğlen saatlerinden sonra etkisini sürdüren sağanak yağış sele neden oldu. İlçenin turistik bölgesi olan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yolunda su taşkınları nedeniyle bozulmalar meydana geldi. Yaşanan sel vatandaşlar tarafından kaydedilirken ekipler olumsuzluk yaşanmaması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada kuvvetli yağış beklendiğinden su baskınlarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunmuştu.
İHA
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