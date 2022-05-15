Nevşehir'de sağanak yağış sele neden oldu

Nevşehir'de aniden bastıran sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar iş makinalarıyla kurtarıldı.

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  • 15.05.2022 19:54
  • Güncelleme: 15.05.2022 19:54
Nevşehir'de sağanak yağış sele neden oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de aniden bastıran sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar iş makinalarıyla kurtarıldı.

Nevşehir’de aniden bastıran sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Merkez ilçeye bağlı Nar kasabası Öz mevkiinde sele yakalanan vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Vatandaşların imdadına iş makinesi yetişti. Mahsur kalan araçlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Öte yandan kentin bazı bölgelerinde ise dolu yağışı etkili oldu. Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi’nde fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

İHA

Kayseri Gündem
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