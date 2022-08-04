Yağmur suyu hattı kanalizasyon hattından ayrılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Özellikle bahar aylarında yoğun yağışlar ile birlikte oluşması muhtemel su taşkınlarının önüne geçebilmek için başlatılan yağmur suyu hatlarını kanalizasyon hatlarından ayırma çalışması devam ediyor. 

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  • 04.08.2022 12:17
  • Güncelleme: 04.08.2022 12:17
Yağmur suyu hattı kanalizasyon hattından ayrılıyor

KASKİ, hat ayırma çalışmalarına su taşkınlarının sıklıkla yaşandığı Talas ilçesinden başladı. Bu kapsamda Talas’ta değişik bölgelerde yağmur suyu hatlarını kanalizasyon hatlarından ayırarak, altyapının rahatlatılması amaçlanıyor. Diğer yandan yağmur sularının yeraltı su kaynaklarına kazandırılarak ekonomiye katkı sağlanması da hedefleniyor.

KASKİ, Mevlana Mahallesi’nde de iki ayrı noktada imalat çalışması başlattı. Yoğun yağışlar ile birlikte oluşması muhtemel su taşkınlarının önüne geçebilmek için Zafer Bayburtluoğlu ve Mehmet Akif Ersoy Caddelerinde yeni nesil 500 milimetre çapında koruge borular ile hat imalatı devam ediyor. 

Altyapı kuruluşu olan KASKİ sayesinde Kayseri’nin gelişimine katkı sağlayacak, şehir hayatına değer katacak projelerin hayata geçirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Sağlam altyapının sağlanmasında kaliteli hizmetin adresi olan ve yaptığı yatırımlar ile her geçen gün çıtayı yükselten KASKİ’miz, Kayseri’mizi dünya kenti yapma hedefimize katkı sağlamakta. Kaliteli ve sağlıklı içme suyuna erişim konusunda çok iyi noktada olduğumuzu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. Bununla birlikte altyapı kavramına giren bütün hizmetleri eksiksiz şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Daha önce de Talas ilçemizde değişik bölgelerde yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Yağışlar sonrasında yağmur sularının herhangi bir sıkıntı yaşanmadan deşarjını sağlamak için bugün de yine iki önemli noktada çalışmalar gerçekleştiriliyor. Projede tamamlandığında zaten standartların üzerinde olan altyapımız çok daha iyi bir konuma gelecektir. Yatırımlarımız kentimizin her noktasında ihtiyaca göre devam edecek” şeklinde konuştu.

1ha

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