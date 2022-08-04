Ağustos Tematik Kampı kayıtları başladı

Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi’nde düzenlenecek kontenjanı 20’şer kişiyle sınırlı tutulan Ağustos Tematik Kampları için kayıtların başladığı duyuruldu. Ağustos Tematik Kampları 10 Ağustos Çarşamba günü başlayacak.

Tematik Kampı kapsamında, 10-11 Ağustos’ta saat 10.00 ile 15.00 arasında 8-10 yaş grubuna hitap edecek Oyun Kampı, 17-18 Ağustos’ta saat 10.00-15.00 arasında 9-11 yaş grubuna hitap edecek Satranç Kampı, 24-25 Ağustos’ta saat 10.00-15.00 arasında ise 12-16 yaş grubuna hitap edecek Astronomi Kampı gerçekleştirilecek.

Bilim kampına kayıt yaptırmak isteyenlerin kamplarla ilgili detaylı bilgiye www.kayseribilimmerkezi.com internet adresi ve 0 352 222 45 67 / 0 352 222 89 01 numaralı telefonlar üzerinden ulaşabileceği belirtildi.