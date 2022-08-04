Çalıntı malzemelerin üzerindeki parmak izleri birçok şüphelileri yakalattı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarında çalınan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin üzerinde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda ise tespit edilen parmak izlerinden olayların şüphelileri 6 kişi gözaltına alındı.

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  • 04.08.2022 11:54
  • Güncelleme: 04.08.2022 12:10
Çalıntı malzemelerin üzerindeki parmak izleri birçok şüphelileri yakalattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarında çalınan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin üzerinde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda ise tespit edilen parmak izlerinden olayların şüphelileri 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kentte farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerinin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda; çalınan malzemelerde bulunan parmak izleri üzerinde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü çalışma yapıldı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda ortaya çıkan analizlerle ikametten, açıktan, otodan, elektrikli bisiklet ve çok sayıda mala zarar verme suçları aydınlatıldı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince ele geçirilen malzemeler Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü İz İncelemeler Şube Müdürlüğü’nde seri numaraları yönünden yapılan çalışmalarla aidiyetleri tespit edilerek sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili; M.Ç. (25), A.K. (22), F.Ç. (27), Y.D. (26), E.A. (38), S.E. (33) yakalanarak gözaltına alındı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

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İHA

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