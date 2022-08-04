Tomarza'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde belirli noktalara sokak hayvanlarının beslenmesi için mama dağıtımı yapıldı.

İlçede yaşayan Bekir Karcıoğlu ve Selçuk Acet; Tomarza Belediyesinin ilçenin çeşitli yerlere bıraktığı mama kapları başta olmak üzere hayvanların bulundukları alanlara mama dağıtımını gönüllü olarak yaptı. İlçe halkı ise, duyarlı vatandaşlara teşekkürlerini iletti.