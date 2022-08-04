Tomarza'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde belirli noktalara sokak hayvanlarının beslenmesi için mama dağıtımı yapıldı.
- 04.08.2022 11:47
- Güncelleme: 04.08.2022 12:11
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde belirli noktalara sokak hayvanlarının beslenmesi için mama dağıtımı yapıldı.
İlçede yaşayan Bekir Karcıoğlu ve Selçuk Acet; Tomarza Belediyesinin ilçenin çeşitli yerlere bıraktığı mama kapları başta olmak üzere hayvanların bulundukları alanlara mama dağıtımını gönüllü olarak yaptı. İlçe halkı ise, duyarlı vatandaşlara teşekkürlerini iletti.
İHA
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