Görevden alınan ÖSYM Başkanı Aygün'ün yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

KPSS sınavında çıkan bazı soruların daha önce deneme kitapçığı bastıran bir yayınevinin sorularıyla aynı olduğu iddiaları üzerine görevden alınan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. 

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  • 04.08.2022 10:44
  • Güncelleme: 04.08.2022 10:44
Görevden alınan ÖSYM Başkanı Aygün'ün yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavının ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bir yayınevinin (Yediiklim Yayınevi) deneme sınavlarında sorduğu soruların şıklarına kadar KPSS sorularıyla aynı olduğu ileri sürüldü. İddiaların araştırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi. Ayrıca gece yarısı kararnamesi ile ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü görevinden aldı.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aygün’ün yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’u ÖSYM başkanı olarak atadı.  

Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan incelemeler sonrasında Devlet Denetleme Kurulu KPSS Lisans sınavı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

1ha

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