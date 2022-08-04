Başkan Palancıoğlu Abdülhamit Han Bağlantı Yolunu İnceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Esentepe Mahallesi'ndeki Abdülhamid Han Bulvarı'nı Taha Carım Bulvarı'na bağlayacak olan yolda çalışmaları yerinde inceleyerek, ulaşımın yeni yolla beraber çok rahatlayacağını söyledi.

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  • 04.08.2022 10:34
  • Güncelleme: 04.08.2022 10:40
Başkan Palancıoğlu Abdülhamit Han Bağlantı Yolunu İnceledi
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Esentepe Mahallesi’ndeki Abdülhamid Han Bulvarı’nı Taha Carım Bulvarı’na bağlayacak olan yolda çalışmaları yerinde inceleyerek, ulaşımın yeni yolla beraber çok rahatlayacağını söyledi.

Yeni bağlantı yolları açarak vatandaşların daha konforlu ulaşım hizmeti almasını istediklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi olarak her gün halkın refahını sağlamak adına yeni çalışmalar yapıyoruz. Organize Sanayi ulaşımını en rahat seviyede yapabilmek adına alternatifler üretiyoruz. Asfaltın döşemesini bitirip yolu bir an önce vatandaşa açmak için çift finişher kullanıyoruz. Asfalt çalışmalarından sonra parke ve kaldırım çalışmaları başlayacak. Burada 9600 metrekare parke zemin çalışması ve 3 adet kavşak çalışması yapacağız. Havaların sıcak olması asfaltın dökümü açısından son derece önem arz ediyor. Sıcak havada çalışmak zor olsa da büyük emek veren personellerimize kolaylıklar diliyorum hepsinin emeğine sağlık. Bağlantı yolumuz tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Allah kaza bela vermesin” dedi.

1 kilometre uzunluğa sahip olan yol Organize Sanayi Bölgesi ile Taha Carım Bulvarı arasında vatandaşların bağlantı kurmasını sağlayacak.

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İHA

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