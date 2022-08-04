Erciyes Moto Fest 5'inci kez düzenlenecek

Motosiklet tutkunları 26-28 Ağustos tarihleri arasında Erciyes'te düzenlenecek olan motosiklet festivalinde beşinci kez buluşacak. Çok farklı etkinliklerin yapılacağı organizasyonda, sürpriz sanatçılar da sahne alacak.

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  • 04.08.2022 10:27
  • Güncelleme: 04.08.2022 10:39
Erciyes Moto Fest 5'inci kez düzenlenecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Motosiklet tutkunları 26-28 Ağustos tarihleri arasında Erciyes’te düzenlenecek olan motosiklet festivalinde beşinci kez buluşacak. Çok farklı etkinliklerin yapılacağı organizasyonda, sürpriz sanatçılar da sahne alacak.

Kayseri Erciyes A.Ş. destekleri ile Kayseri’deki gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Erciyes Moto Fest, Türkiye’nin dört bir yanından binlerce demir atlıyı zirvede bir araya getirecek.

26, 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde Erciyes Dağı’nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası’nda bulunan çadır kamp alanında düzenlenecek olan Erciyes Motosiklet Festivali, kamp ateşinin yanmasıyla başlayacak. 3 gün boyunca Erciyes ev sahipliğinde yapılacak olan etkinlik her akşam konserler, yarışmalar, akrobasi şovları ve birçok eğlenceye sahne olacak. Ayrıca festival boyunca düzenlenecek çekilişlerle katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtılacak. Geçtiğimiz yıl Yusuf Güney, Zehra Gülüç, Sancak, Ersan Er, Kurtalan Ekspres gibi ünlü isim ve grupların konser verdiği festivalde yine bir birinden farklı sürpriz sanatçılar sahne alacak.

Her yıl binlerce katılımcıyı ağırlayan organizasyon Türkiye’nin tüm vilayetlerinden gelecek olan motosikletçileri Kayseri’nin tarih ve doğa turları ile buluşturacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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