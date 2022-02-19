Yaban hayatına köylü ve hayırseverlerden destek

Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bünyesinde hayırsever vatandaşlar, yaban hayatı için doğaya buğday ve balya yem bıraktı.

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  • 19.02.2022 15:39
  • Güncelleme: 19.02.2022 15:39
Yaban hayatına köylü ve hayırseverlerden destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bünyesinde hayırsever vatandaşlar, yaban hayatı için doğaya buğday ve balya yem bıraktı.

Kaman ilçesine bağlı Değirmenözü Köyü Muhtarı Haydar Kanat ve belgeli avcı Fevzi Kılıç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü arayarak yaban hayvanları İçin destekleme yapmak istediklerini söyledi. Görevlilerce yapılan yönlendirmeler doğrultusunda dağlara buğday bırakması tavsiye edildi. Mucur ilçesi Geycek Köyünden Oktay Yavuz adlı hayırsever tarafından hibe edilen 10 balya yem, doğadaki hayvanlar için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelince tabiata bırakıldı. Yapılan hayır çalışmasını ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ’Gönlü Güzel İnsanlara Teşekkür Ederiz’ etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İHA

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