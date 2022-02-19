Şehir içi ulaşıma yeniden zam

Belediye tarafından yapılan açıklamada, otobüs ve raylı sistem yolcularını kapsayan tarifeye gelen zamlarla ilgili “toplu taşıma gider artışlarının dikkate alındığı” belirtildi. Yeni tarifeyle birlikte tam bilet 90 kuruş, öğrenci bileti ise 35 kuruş zamlanmış oldu.

YENİ ÜCRET TARİFESİ

21 Şubat Pazartesi gününden itibaren uygulanacak yeni toplu taşıma fiyatları ise şu şekilde:

Kontaksız tam bilet: 3.60 TL => 4.50 TL,

Kontaksız indirimli bilet: 1.90 TL => 2.25 TL

Abonman tam (Aylık 140 biniş): 185 TL => 231 TL,

Abonman indirimli (Aylık 140 biniş): 90 TL => 110 TL,

Erken Ulaşım Tarifesi Kontaksız Tam: 3.00 TL => 3.75 TL,

Erken Ulaşım Tarifesi Kontaksız İndirimli: 1.60 TL => 2.00 TL,

Aktarmalı Hat Kontaksız Tam: 3 TL => 3.75 TL,

Aktarmalı Hat Kontaksız İndirimli: 1.60 TL => 2.00 TL,

Uzun Hat Kontaksız Tam: 3.60 TL => 4.50 TL,

Uzun Hat Kontaksız İndirimli: 1.90 TL => 2.25 TL

Tarifede öğretmen biletlerine (tam: 3.20 TL, aktarmalı: 2.65 TL) ve KAYBİS fiyatlarına (tam: 3.60 TL, öğrenci: 1.90 TL) zam uygulanmadığı görüldü.

Bilet fiyatlarına pandemiden önce en son 28 Ağustos 2019 tarihinde zam yapılmıştı. Pandemiyle geçen 2020 yılında tarife değişikliğine gidilmezken, en son 24 Eylül 2021 tarihinde zam yapıldı.