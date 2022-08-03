Veteriner Hekimler Odası Eski Başkanı Tahsin Keleş hayatını kaybetti
Kayseri Veteriner Hekimler Odası önceki dönem başkanlarından Tahsin Keleş hayatını kaybetti.
- 03.08.2022 11:03
- Güncelleme: 03.08.2022 11:03
Kayseri Veteriner Hekimler Odası önceki dönem başkanı ve eski Et Balık Kurumu (EBK) Kombina Müdürü Veteriner Hekim Tahsin Keleş hayatını kaybetti.
Keleş’in cenazesi, bugün Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenikışla köyünde toprağa verilecek.
1ha
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