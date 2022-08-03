Büyükkılıç: 'Develi'miz Seyrani sevdalısı'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Develi'de 38. Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, 'Develi'miz maşallah Seyrani sevdalısı. Değerli belediye başkanımızın öncülüğünde yapılan bu anlamlı ve önemli çalışmada sahip çıkma duygusu ile hareket ediyor olması bizleri de sevindirmiştir' dedi.

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  • 03.08.2022 10:57
  • Güncelleme: 03.08.2022 11:12
Büyükkılıç: 'Develi'miz Seyrani sevdalısı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Develi’de 38. Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Develi’miz maşallah Seyrani sevdalısı. Değerli belediye başkanımızın öncülüğünde yapılan bu anlamlı ve önemli çalışmada sahip çıkma duygusu ile hareket ediyor olması bizleri de sevindirmiştir” dedi.

Develi Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 1-6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 38. Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Özbekistan Fergana Şehri Vali Yardımcısı Hurşit Ahmedov, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daire Başkanı Sancar Mülazimoğlu, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek ile beraberindeki heyet, ilk olarak festival alanındaki stantları gezerek, yöresel el ürünlerini ilgiyle incelediler. Başkan Büyükkılıç, esnaflar tarafından yoğun ilgi görürken, Büyükkılıç ile Çiçek, ikram edilen yöresel lezzetleri de tattılar.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, festivalde yaptığı konuşmada, “Seyrani’mizin memleketi olan Develi’mizde bulunmaktan, siz hemşehrilerimizle birlikte olmaktan onur duyduğumu buradan paylaşmak istiyorum” dedi.

“SEYRANİ’YE, O HAK AŞIĞINA ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM”

Develi’nin Âşık Seyrani’ye sahip çıktığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Develi’miz maşallah Seyrani sevdalısı. Değerli belediye başkanımızın öncülüğünde yapılan bu anlamlı ve önemli çalışmada sahip çıkma duygusu ile hareket ediyor olması bizleri de sevindirmiştir. Seyrani’ye, o hak aşığına Allah’tan rahmet diliyorum, inşallah onun duygularına, düşüncelerine layık oluruz. Sizlere iyi eğlenceler diliyorum, sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun” diye konuştu.

“DEVELİ BİR SEVDA, SEVDANIZ KUTLU OLSUN”

Develililerin Türkiye’nin ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar memleketlerini unutmadıklarını ifade eden Vali Gökmen Çiçek ise “2 aydır Kayseri’deyim. Geldiğim andan itibaren gördüğüm şu Develi Kayseri’nin canı, kalbi. Develililer Türkiye’nin ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar memleketlerini unutmuyorlar. Yüreklerinde memleket sevdaları her zaman kor gibi yanıyor. Develi, anladığım kadarıyla bir sevda, sevdanız kutlu olsun. Bu şehirde olmaktan, bugün burada festivalinize katılıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da Âşık Seyrani’nin Develi’nin en büyük değerlerinden biri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Beldelerin değerleri olur. Âşık Seyrani’de Develi’mizin en büyük değerlerinden. 1850 yıllarında yaşamış, halk ve hak aşığı ozanımız. Bizler Develi’ler olarak her daim anarız. İki yıldan beri pandemi dolayısıyla anamamıştık. Bu sene 38’incisini düzenlediğimiz festivalimizi dolu dolu programlarla sizlere arz etmek için uğraşlar verdik. 1’inci günümüzde ilgiyle karşılandık. İnşallah sürpriz sanatçılarımızla, Türk Cumhuriyetlerinden gelen gönül coğrafyasındaki hemşehrilerimizle, kardeşlerimizle güzel programlar gerçekleştireceğiz. Açtığımız stantlarla, oyun alanlarıyla altı günün dolu dolu geçeceğine inanıyorum. Teşriflerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz.”

Konuşmaların ardından Türk dünyasından gelen sanatçıların yer aldığı TÜRKSOY gösterileri ile halk konserleri Develi ilçe sakinlerine ve davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

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İHA

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