Velilerin yüksek bulduğu okul servisi tarifesi, esnafı da memnun etmedi

Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, masraflarının çok fazla olduğunu ve 1.000 liranın altında tarifenin olmaması gerektiğini söyledi. Ay, “Bu böyle giderse servisçilik yapacak esnaf bulunamayacak” dedi.

Okulların açılmasına yaklaşık 1 hafta kalmışken 2022-2023 eğitim öğretim sezonunda uygulanacak okul servis ücretleri belli oldu. Tarifeye göre; 0-5 km 1. bölge: aylık 520 TL, 0-10 km 2. bölge aylık 565 TL, 0-20 km 3. bölge aylık 595 TL, 0-30 4. bölge aylık 690 TL ve 30 km üzeri (km başına) 13 TL olarak belirlendi.

Maliyetleri değerlendiren Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, özellikle akaryakıt fiyatlarından dert yandı. “Esnafın ayakta kalması gerekir ki bu hizmetin sürekliliği sağlansın” diyen Ay, “Dünya piyasalarındaki akaryakıt fiyatlarının anormal derecede seyretmesi ve her ne hikmet ise petrol fiyatlarının düşmesine rağmen pompa fiyatlarının düşmemesi, özellikle mazot giderlerinin çok yüksek olması ve diğer tüm gider kalemlerinin yüksek olması bizi zorluyor” diye konuştu.

‘ŞARTLAR DEĞİŞMEZSE TOPLU TAŞIMA İŞİYLE UĞRAŞAN ESNAF BATACAK’

Yeni fiyat tarifesini değerlendiren ve şartların değişmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Ay, “Yeni tarifeyi iyi değerlendirmiyoruz. Her iki taraftan da baktığımız zaman özellikle esnaf sanatkarlarımız adına yetersiz geldiği kanaati oluştu. İdari olarak da doğru alınmış kararlar olarak görmüyoruz. Tüketicilerimizi de esnafımızı da düşünmek zorundayız. Esnafın ayakta kalması gerekir ki bu hizmetin sürekliliği sağlansın. Dünya piyasalarındaki akaryakıt fiyatlarının anormal derecede seyretmesi ve her ne hikmet ise petrol fiyatlarının düşmesine rağmen pompa fiyatlarının düşmemesi, özellikle mazot giderlerinin çok yüksek olması ve diğer tüm gider kalemlerinin yüksek olması bizi zorluyor. Servis esnafı geçen yılda pandemi döneminde de para kazanmadı.1-2 yıl içerisinde şartlar değişmezse ayrıcalık tanınmaz ise, toplu taşıma işiyle uğraşan esnafın büyük bir kesimi emin olun batacak, terk edip gidecek. Kazanamıyorsa yapmasın bu işi kardeşim diyenler için sesleniyorum; yapmayacak zaten, mesleği bırakmak zorunda kalacak. 0,5 km için öğrenci servis araçları 520 lira gibi bir rakam açıkladı. Personel araçlarımızda da 625 lira olarak açıklandı mesafeye göre ücret değişiyor. Biraz önce saymış olduğum sebeplerden dolayı bu rakamlar esnaf sanatkarlarımızı kurtarmaz. Üzerinde rakam talep etmemize rağmen Belediye tarafından Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından toplumun genel giderleri de göz önünde bulundurularak kabul görmedi. Saygı duyuyoruz. Ama bugünün şartlarında öğrenci taşımacılığının 1000 liranın altında tarifenin olmaması gerekir. Bugün açıklanan 520 liralık ücretin Kayseri’de her mahallede her semtte bizim tahsil etmemiz mümkün değil. Her velimiz bu ücreti veremez. Çünkü 520 lira artı 200 lira rehber personel ücreti ve hafta sonunu eklediğimiz zaman rakam biraz daha yukarı çıkacak. Bugünün şartlarında biraz önce ifade ettiğim destekler sağlanmadığı için ne esnaf sanatkarlarımız mutlu olacak ne de tüketici mutlu olacak. Esnaf az diyor, tüketici çok diyor” şeklinde konuştu.