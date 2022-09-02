KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Barsama 'Cennet gibi yer'

Kayseri'de mesire ve piknik alanları sıcak yaz günlerinde vatandaşların akınına uğruyor.

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  • 02.09.2022 15:51
  • Güncelleme: 02.09.2022 15:52
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Barsama 'Cennet gibi yer'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

 Bu alanlardan birisi de kent merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Barsama Mesire Alanı. Özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşları Barsama Mesire alanında nelerin beklediğini sizler için derledik.

Sıcak yaz günlerinde vatandaşlar özellikle su ve yeşilin bir arada bulunduğu alanları tercih ediyor. Bu yüzden de Barsama Mesire alanı büyük ilgi görüyor. Barsama Mesire alanı Kayserinin Kocasinan İlçesi sınırlarında bulunmaktadır. Barsama Mesire alanı Kayseri şehir merkezine uzaklığı 31 kilometredir. Kent merkezinden Barsama Mesire alanına gitmek isteyenler Sivas yolu güzergahı, Ağırnas yolu üzerinden gidebilirler.

BARSAMA MESİRE ALANINDA NELER YAPILABİLİR?

Kayseri’ye yakın olması nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilen Barsama Mesire alanı ırmağı ve yeşiliyle insanları büyülüyor. Barsama Mesire alanında ailecek sevdiklerinizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Mesire alanında 5 bin metrekarelik kilit parke yolu, kamelya ve piknik masaları mevcuttur. Yeşil doğanın eşliğinde piknik yapabilir, mesire alanında uzun doğa yürüyüşleri çıkabilirsiniz. Ayrıca otopark ve çocuklara özel oyun alanlarda mevcuttur.

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