Vekil Arık 'İhanetleri sabaha kadar anlatsam bitiremem'

Arık, "Evet, Sayın Özhaseki haklı… Onun bu şehre yaptığı kötülükleri, ihanetleri sabaha kadar anlatsam bitiremem" dedi.



CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Bu şehirde 21 yıl Belediye başkanlığı yaptım. Yaptıklarımı sıralasam Çetin Arık sabaha kadar okusa bitiremez" diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye cevap verdi. "Sayın Özhaseki'nin şehre yaptığı kötülükleri, ihanetleri sabaha kadar anlatsam bitiremem" diyen Arık, Özhaseki'nin Belediye Başkanlığı yaptığı döneminde Kayseri’nin zeki ama fakir çocuklarını FETÖ’ye teslim ettiğini, FETÖ’ye hem maddi kazanç, hem de insan gücü sağladığını söyledi.

FETÖ için fakirlerin evlerini ve arsasını elinden alarak FETÖ için

okullar kurduğunu ifade eden Vekil Arık, "İmar değişiklikleri yaparak milyonlarca lira rant sağladı. FETÖ’den gözaltına alınan ve tutuklanan işadamları hep onun ismini verdi. İş adamları, “Biz ne

yaptık ise Özhaseki yaptırdı. Bizi Pensilvanya’ya o götürdü. Biz üç gün kaldık, o beş gün kaldı. Şimdi o

Bakan oldu, biz delikten bakan olduk” diyor. Bizzat AKP Milletvekili Mehmet Metiner güzel şehrimiz, Kayserimiz için “Türkiye’nin Pensilvanyası” diyor. Özhaseki’ye çok ama çok basit bir soru: Kayseri Türkiye’nin Pensilvanyası ise

(Ben değil bizzat milletvekiliniz söylüyor) FETÖ’sü kim? Eğer bu soruya yanıt veremiyorsan, Kayseri meydanında bir anket yapıp bu soruyu halka

soralım, var mısın? Bu ankette ismi çıkan birisi şahsiyeti, namusu, şerefi varsa herhalde istifa eder. Sayın Özhaseki, bu şehre yaptığın ihanetleri senden önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü

Karatepe, bak nasıl anlatıyor: “ Saygısızca ve duygusuzca davranıp, şehrin temel imajını tahrip ettiniz. Kayseri’nin en itibarlı semtlerini battı çıktı köprülerle tahrip ettiniz. Şehrin omurgasını kırdınız”

Evet Özhaseki’nin bu şehre yaptığı ihanetleri anlatmaya sayfalar yetmez" ifadelerini kullandı.

'KAYSERİ'NİN SIRTINA SÜLÜK GİBİ YAPIŞIP KANINI EMİYORLAR'



Özhaseki'nin Kayseri’nin sırtına sülük gibi yapışıp kanını emdiğini söyleyen Arık, "Kayseri’de halk ucuz ekmek kuyruklarında beklerken, ikinci el ayakkabı pazarında ömrünü tüketirken; Özhaseki ve onun

gibiler Kayseri’nin sırtına sülük gibi yapışıp kanını emiyorlar. Bir kararname ile Güneşli’nin bin dönümlük tarım alanını konut alanına çevirip zenginlere villa

parseli satıyorlar. Kendileri yetmiyormuş gibi çocuklarına, gelinlerine damatlarına yok pahasına ballı villa parseli

satıyorlar. Kendileri sürekli zenginleşirken, halk fakirleşiyor. Sayın Özhaseki, “Yalan hiç kimseye yakışmaz” diyor. Doğru.

Sadece görevi devraldığın değil, görevi devrettiğin belediye başkanı da senin şu şehre yaptıklarını anlatmış. Hani borçsuz belediye diyordun ya senden sonraki belediye başkanı “Belediyeyi borç batağında aldım ama Özhaseki’nin ütüsü bozulmasın diye ses çıkarmadım” diyor.

Ama ütün bozuldu Özhaseki… Başka hangi yalanları söyledin, bir kaçını sıralayayım:

Kızılırmak şehrin içinden geçecekti…

Peki Şehr-i Derya projen nerede?

Hani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını Mansur Yavaş kazanınca, su faturalarını

teröristler getirecekti?

Sahi, Özhaseki dağı nerede?

Sana da suikast düzenleyecek olan “Allah’a iman eder gibi” inandığın Ergenekon terör örgütü

nerede?

Evet Özhaseki’de yalan çok, ne yazmakla ne saymakla biter" ifadelerini kullandı.



Özhaseki'nin “Sevgili Çetin; ‘Özhaseki, döneminde yapılan 15 milyonluk köprü ortada yok. Bu konuya ilgili ortada Sayıştay raporları var’ diyordun. Lafı hiç kıvırma, ortaya Sayıştay raporlarını çıkar ya da istifa et' sözlerine de cevap veren Çetin Arık, "2015 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda; “BULGU 3: İç Denetçi Kadroları Bulunmasına Rağmen Bu Kadrolara Atama Yapılmaması ve

İç Denetim Raporu Düzenlenmemesi” başlığı altında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde iç denetimin

yapılmadığı, usulen bir atamanın yapıldığı vurgulanıyor. Yaptığı her şey şeffaf olması gereken bir belediye neden iç denetimden kaçınır. Cevabını biz verelim: “Ballı Villa Parselleri” konusunda da

karşımıza çıktığı gibi usulsüzlüklerin üstünü örtmek için…

2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda;

“BULGU 4: Belediyeye Ait Taşınmazların Değer Tespitinin Yapılmaması ve Muhasebe Kayıtlarına Alınmaması” başlığı altında belediye adına tapuda kayıtlı olan taşınmazların mevzuata

uygun olarak değer tespitinin yapılmadığı ve ilgili muhasebe hesaplarına kaydedilmediğinin görüldüğü

ifade ediyor. Yani belediyenin taşınmazları belediyenin kayıtlarında yok. Hadi unutuldu diyelim ama 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda da aynı nokta vurgulanarak, “İdarece bulguya iştirak edildiği anlaşılmaktadır. Ancak konu önceki yıl denetiminde de bulguya alınmasına rağmen herhangi bir

düzeltici işlemde bulunulmadığı görülmüştür.” deniliyor. Yani ısrarla Belediye taşınmazları kayıt altına alınmıyor. Ortada bir taşınmaz var ama kaydı yok. Konya’da AKP’li belediyenin kaydında olan ama aksine ortada olmayan köprü gibi… Evet, Sayıştay’ın 2018 Yılı Denetim Raporunda tespit ettiği

arayıp da bulamadığı köprü gibi… Yalova’da AKP’lerin çaldığı paranın hesabını CHP’den sormaya

kalkan AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı bu beni ilgilendirmez demez, diyemez. İspatı da Sayıştay’ın 2018 yılı raporunda: (Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı

Sayıştay raporunda 13 numaralı bulgu olarak 46’ıncı sayfada kayıp köprü yer almaktadır) Sayıştay, AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde müfettiş olmayan, sınava girmemiş ve idari

kadroda bulunan kişilerin müfettiş kadrolarına atandığını, başka bir kadroda çalışmakta iken şartları yerine getirmeyen kişilerin ise itfaiye erliğine atamalarının yapıldığını gibi usulsüzleri tespit etmişken,

kulağının üstüne yatanlar elbette olmayan köprü için harcanan milyonlar konusunda da sessiz kalacaktır. And olsun ki; onlar servetlerine servet katarken Kayserili hemşerilerimi nasıl kandırdıklarını,

hırsızlıklarını, yolsuzluklarını, yalanlarını kapı kapı dolaşıp ifşa edip kimyalarını bozmaya devam edeceğim. Halkın iktidarında bu yalan ve talan düzeni son bulacak. Güçlülerin suç işleyip güçsüzlerin

bedel ödediği bu çarpık düzen yıkılacak. Az kaldı, geliyor gelmekte olan" şeklinde konuştu.