Mehmet Özhaseki, 'Lafı hiç kıvırma sevgili Çetin Arık'

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın Belediye taşınmazlarının kayıt altına alınmadığı, usulsüzlükler ve köprü iddialarına sosyal medyadan cevap verdi.

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  • 21.08.2022 20:38
  • Güncelleme: 21.08.2022 20:38
Mehmet Özhaseki, 'Lafı hiç kıvırma sevgili Çetin Arık'

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın iddialarının ardından Ak Parti Genel Başkan yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’den cevap gecikmedi. Sosyal medyadan paylaştığı gönderide Özhaseki, “Hiç kıvırma sevgili Çetin Arık! İki gün boyunca düşünüp akıl hocalarınla sapla samanı karıştırarak aklınızca cevap vermeye çalışmışsınız. Yalnız peşinen söyleyeyim; daha gülünç duruma düşmüş, iyice batmışsın. Yapacağın en iyi şey, böyle komik duruma düşmektense yalan söylediğini itiraf edip özür dilemekti. Ama sizde nerede o erdem” ifadelerini kullandı. 

‘SANA KİRALIK VEKİL DEDİĞİMİZ GİBİ YALANCI VE MÜFTERİ VEKİL DİYECEĞİZ’

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da kendisine iftira attığını söyleyen Mehmet Özhaseki, “Zamanında pek muhterem, Genel Başkanın Kılıçdaroğlu da bana iftira atmıştı. 300 sayfalık dilekçe ve 20 milletvekili ile mahkemeleri baskı altına almaya çalışmış ama orada da rezil olmuştu. Yalanları mahkemede yüzüne çarpılmıştı” dedi. 

Milletvekili Arık’ın iddialarını ispat etmesini ya da istifa etmesini söyleyen Özhaseki, “Sevgili Çetin; ‘Özhaseki, döneminde yapılan 15 milyonluk köprü ortada yok. Bu konuya ilgili ortada Sayıştay raporları var’ diyordun. Lafı hiç kıvırma, ortaya Sayıştay raporlarını çıkar ya da istifa et. Yoksa bundan sonra sana kiralık vekil dediğimiz gibi yalancı ve müfteri vekil diyeceğiz” dedi.

1ha

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