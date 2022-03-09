Milletvekili Ataş'Vatandaşı kuru ekmek dahi alamaz hale getirdiler'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) vatandaşın sorunlarına dikkat çekmeye devam eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşın artık AKP iktidarına güvenmediğini söyledi.

UCUZ EKMEK KUYRUĞU, BAYAT EKMEK KUYRUĞU DERKEN ŞİMDİ DE ASKIDA EKMEK KUYRUKLARI OLUŞUYOR

Artan hayat pahalılığına dikkat çeken Milletvekili Dursun Ataş, "Ülkemizde ekmek gerçekten de aslanın ağzında. Artan enflasyon ve peşi sıra gelen zamlar karşısında alım gücü her geçen gün düşen vatandaş ekmek alamaz duruma geldi. Ucuz ekmek kuyruğu, bayat ekmek kuyruğu derken şimdi de askıda ekmek kuyrukları oluşuyor. Vatandaş bir ekmek almak için saatlerce kuyrukta bekliyor" diye konuştu.

MİLLETİ KURU EKMEK DAHİ ALAMAZ HÂLE GETİREN AKP'NİN MASALLARINA VATANDAŞ ARTIK İNANMIYOR

"Dün millet kuru ekmek yiyorsa aç değildir" diyen iktidarın, bugün bu milleti kuru ekmek dahi alamaz hâle getirdiğini aç bıraktığını kaydeden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Hâl böyleyken iktidar sorunları çözmek yerine 'Cambaza bak' diyor, Avrupa'yı örnek gösteriyor, orada doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarının daha pahalı olduğunu, ABD ve Avrupa'da enflasyonun uçtuğu hikayelerini anlatıyor, sadece bizde değil tüm dünyada kriz var algısı yaratmaya çalışıyor ama vatandaş artık gerçeği görüyor, bu masallara artık inanmıyor, iktidara artık güvenmiyor, 'Getirin artık sandığı' diyor" ifadelerini kullandı.