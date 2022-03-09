Soğanlı'da turizmcilerin yüzünü Alman turistler güldürdü

Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesine Bağlı Soğanlı Ören Yerine Alman turistler akın etti. Savaş nedeniyle Rus ve Ukraynalı turist sayısında düşüş olduğunu belirten turizm işletmecisi Ümit Güvenenler, bunların yerine Alman turistlerin bölgeye ilgisinin arttığını söyledi. 

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  • 09.03.2022 13:17
  • Güncelleme: 09.03.2022 13:17
Soğanlı'da turizmcilerin yüzünü Alman turistler güldürdü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Türkiye, özellikle turizm alanında en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunuyor. Bu ülkelerden savaş öncesi yapılan rezervasyonlar iptal edilmeye başlandı. İptallerden, Kayseri’nin Kapadokya’sı Soğanlı Ören Yeri de olumsuz etkilendi. Peri bacaları ve taş kiliseleriyle ünlü bölgeye gelen Rus ve Ukraynalı turist sayısı önemli ölçüde düştü.   

Uzun yıllar turizm işletmeciliği yapan Ümit Güvenenler, Rus ve Ukraynalı turistlerin yerini Alman turistler doldurduğunu söyledi. Pandeminin de etkisiyle zor günler geçirdiklerini dile getiren Güvenenler, “Aslında iyi bir sezon bekliyorduk. Bu sefer de Rusya -Ukrayna Savaşı patlak verdi. Ukraynalı turistler komple kesildi. Ruslardan da çok iptaller oldu. Umudumuz azalmışken imdada Alman turistler yetişti. Almanlar nedeniyle biraz nefes aldık” diye konuştu. 

Bu arada, Soğanlı’ya gelen turistler, peri bacaları ve taş kiliseleri gezmenin yanı sıra bölgeye özgü Soğanlı bez bebek ve yün örgü eldivenlere de büyük ilgi gösteriyor.

1ha

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