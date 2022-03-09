14 yıl hapis cezası bulunan firari yakayı ele verdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından, 12 farklı adresten hırsızlık yaptığı gerekçesiyle hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Önceden belirlenen adrese baskın yapan polis L.O.’yu kıskıvrak yakaladı.

Şüpheli şahıs, çeşitli iş yeri ve kurumdan ve ikametten hırsızlık olaylarından toplamda 32 bin 250 lira değerinde yaptığı hırsızlıklardan para, bisiklet, laptop, anahtar takımı, ev eşyası ve taksi durağında gerçekleşen güveni kötüye kullanma yoluyla hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu açıklandı.

Gözaltına alınan L.O., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.