14 yıl hapis cezası bulunan firari yakayı ele verdi

Kayseri'de 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

PAYLAŞ
  • 09.03.2022 13:14
  • Güncelleme: 09.03.2022 13:14
14 yıl hapis cezası bulunan firari yakayı ele verdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından, 12 farklı adresten hırsızlık yaptığı gerekçesiyle hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Önceden belirlenen adrese baskın yapan polis L.O.’yu kıskıvrak yakaladı. 

Şüpheli şahıs, çeşitli iş yeri ve kurumdan ve ikametten hırsızlık olaylarından toplamda 32 bin 250 lira değerinde yaptığı hırsızlıklardan para, bisiklet, laptop, anahtar takımı, ev eşyası ve taksi durağında gerçekleşen güveni kötüye kullanma yoluyla hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu açıklandı. 
Gözaltına alınan L.O., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yıldırım Beyazıt Mahallesi için ihale süreci tamamlandı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi için ihale süreci tamamlandı

Hayati İnanç Yahyalı halkıyla buluştu

Hayati İnanç Yahyalı halkıyla buluştu

Talas Musiki Cemiyeti'nde ilk konser heyecanı

Talas Musiki Cemiyeti'nde ilk konser heyecanı

Büyükşehir'den bin kadın sporseverle 'ritmini yakala' etkinliği

Büyükşehir'den bin kadın sporseverle 'ritmini yakala' etkinliği

Talas'ta stokçuluk denetimi

Talas'ta stokçuluk denetimi

Kayseri barajlarındaki 'sucul hayatın katili' temizleniyor

Kayseri barajlarındaki 'sucul hayatın katili' temizleniyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

3
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

4
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

5
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

6
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Derebağ ve Kapuzbaşı Şelaleleri turizm sezonuna hazırlanıyor

Derebağ ve Kapuzbaşı Şelaleleri turizm sezonuna hazırlanıyor

Milletvekili Ataş'Vatandaşı kuru ekmek dahi alamaz hale getirdiler'

Milletvekili Ataş'Vatandaşı kuru ekmek dahi alamaz hale getirdiler'

DAHA FAZLA
Soğanlı'da turizmcilerin yüzünü Alman turistler güldürdü

Soğanlı’da turizmcilerin yüzünü Alman turistler güldürdü

14 yıl hapis cezası bulunan firari yakayı ele verdi

14 yıl hapis cezası bulunan firari yakayı ele verdi

Kocasinan, geri dönüşümde Türkiye birincisi

Kocasinan, geri dönüşümde Türkiye birincisi

Kocasinan, ihalelerde 47 milyon 555 bin TL gelir

Kocasinan, ihalelerde 47 milyon 555 bin TL gelir

Kayseri Şeker sporcusundan büyük başarı

Kayseri Şeker sporcusundan büyük başarı